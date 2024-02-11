Работники подразделений регионального УМВД по Владимиру и области сообщили о случаях неоднократного задержания водителей в состоянии опьянения.

Во Владимире и области произошло несколько случаев, когда задерживали водителей в нетрезвом виде. В Александрове водитель без прав на вождение транспортного средства был повторно задержан в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его лишили прав на 1,5 года по той же причине.Водитель из Суздали в ноябре прошлого года устроил дорожно-транспортное происшествие после того, как употребил алкоголь. Нарушитель уже был ранее привлечён к административной ответственности за такое же преступление.В пресс-службе управления регионального УМВД вновь напоминают водителям о том, что за повторное нарушение будет назначена уголовная ответственность, а транспортное средство будет конфисковано.