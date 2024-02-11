В «Лыжне России» в этом году поучаствовали более 10 000 человек. Спортсмены, студенты, школьники, целые семьи соревновались на разных дистанциях. О том, как проходило мероприятие, рассказывали

В «Лыжне России» в этом году поучаствовали более 10 000 человек. Спортсмены, студенты, школьники, целые семьи соревновались на разных дистанциях. О том, как проходило мероприятие, рассказывали в пресс-службах мэрии Владимира и правительства области. В этом году лыжню приурочили в 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. А само мероприятие проводится уже 42-ой раз. Во Владимире лыжная гонка