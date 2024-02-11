За 4 года санавиация во Владимирской области выполнила более 300 вылетов Напомним, что во...

За 4 года санавиация во Владимирской области выполнила более 300 вылетовНапомним, что во Владимирской области построили две вертолётные площадки: первую – в 2019 году на территории Областной клинической больницы, вторую – в 2020 году на территории Областной детской клинической больницы.За 4 года санавиация выполнила 320 вылетов. Воздушным бортом пациентов эвакуировали с серьёзными травмами, ожогами, острыми состояниями при сердечно-сосудистых и прочих заболеваниях из районных лечебных учреждений в специализированные отделения областных медорганизаций третьего уровня, а также в федеральные центры Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов.В 2023 году наиболее частыми направлениями для санитарной авиации стали Гусь-Хрустальный, Муромский, Вязниковский, Ковровский и Петушинский районы."Пациентов из районных медорганизаций эвакуировали в Областную клиническую и Областную детскую клиническую больницы, в Приволжский исследовательский медицинский университет в Нижнем Новгороде, в Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, научный Центр неврологии и нейрохирургии, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва и другие ведущие медицинские центры Москвы", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Из 80 эвакуированных в прошлом году пациентов 14 – дети, самому младшему из которых исполнился 1 год. Годовалая девочка из Муромского района была доставлена в ОДКБ.Самой возрастной пассажиркой воздушного борта в 2023 году стала 86-летняя пациентка из Гусь-Хрустального района. Её доставили в ОКБ.Ранее мы рассказывали, во Владимире санавиация помогла 800 детям попасть в федеральные больницы, 72 пациента, из них 14 детей были экстренно доставлены в больницы санавиацией Владимирской области с начала 2023 года.Фото: ОДКБ города Владимира