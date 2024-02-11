В конце прошлого года ночью 33-летний житель Коврова попытался выкрасть из квартиры 13 тысяч рублей.

Пресс-служба управления МВД Владимирской области сообщает, что обвиняемый ранее совершал подобные кражи. «Домушник» крал деньги из случайных квартир. Ночью мужчина проверял случайные квартиры и искал не закрытые на ключ двери. Найдя такую, вор зашёл в прихожую и вытащил из сумки кошелёк, в котором лежало 13 тысяч рублей. Из-за шума проснулся хозяин квартиры и вор, выронив деньги, ретировался.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый совершил около 20 краж схожим образом в 2010 и отбыл своё наказание в местах лишения свободы. Житель Коврова признал свою вину, на период следствия он был заключён под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, вору грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет колонии.