Жителей Владимирской области призывают рассказать миру о своей Родине До 10 апреля 2024 года на...

Жителей Владимирской области призывают рассказать миру о своей РодинеДо 10 апреля 2024 года на сайте продолжается приём заявок на участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине».Участники могут рассказать соотечественникам и жителям зарубежья о наиболее интересных событиях, традициях и памятных местах своей Родины в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Возрастных и иных ограничений для участников нет.В конкурсе уже принимают участие юные активисты нашего региона. Так, учащийся кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского Константин Сутулов рассказал о Золотых воротах во Владимире.Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, YouTube).Награждение победителей состоится на торжественной церемонии в мае-июне 2024 года.Конкурс проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодёжи» при поддержке Фонда президентских грантов.Фото: Правительство Владимирской области; freepik.com