Жители Меленковского района спустя долгие годы добились качественной и чистой воды Более 160...

Жители Меленковского района спустя долгие годы добились качественной и чистой водыБолее 160 обращений, связанных с качеством питьевой воды и водоснабжением, получили за минувший (2023-й) год сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.Жители Меленок до 2020 года страдали от постоянного отключения воды. Из кранов текла ржавая вода, ломалось оборудование. По словам жильцов многоквартирного дома, на пятом этаже напор воды был очень слабым, до верхних этажей вода не доходила вовсе.Вопрос качественного водоснабжения города стоял многие годы. Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология», реализуемый на территории Владимирской области, позволил воплотить в жизнь разработанный районной администрацией проект реконструкции городского водозабора.Наглядно сравнить результат можно, если посмотреть на то, как выглядел операционный зал насосной станции до ремонта и после.Общая стоимость нового оборудования составила 93,7 млн рублей. Об этом сообщает администрация Меленковского района.В рамках проекта удалось реконструировать машинный зал, диспетчерскую, здание насосной станции второго подъёма. Фактически заново построили станцию очистки и резервуар чистой воды. Теперь вода проходит несколько этапов очищения, прежде чем поступить к жителям.По мнению жителей вода стала намного лучше и без примесей.Фото: администрация Меленковского района