80 лет назад, 10 марта 1939 года, телевизионный центр на Шаболовке провел первую трансляцию. Советские граждане в прямом эфире могли видеть открытие XVIII съезда ВКП(б). С этого дня вещание стало регулярным.

80 лет назад, 10 марта 1939 года, телевизионный центр на Шаболовке провел первую трансляцию. Советские граждане в прямом эфире могли видеть открытие XVIII съезда ВКП(б). С этого дня вещание стало регулярным.Весной того года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров ТК-1. В широкий обиход телевизоры вошли лишь в 1950-е после поступления в продажу доступной модели КВН-49, пишет газета "Известия".В статье рассказывается об ученых и инженерах, благодаря которым телевещание стало возможным. Там, например, говорится о том, что архитектор и инженер Владимир Шухов для создания телебашни предложил несколько вариантов. Выбран был скромный 150-метровый вариант. Поскольку кранов и железа для их производства не было, Шухов предложил телескопическую модель строительства: каждая следующая 25-метровая секция собиралась внутри башни и поднималась внутри нее с помощью лебедок.В марте 1922 года государственная комиссия приняла башню. На ней был смонтирован передатчик, и 19 марта началась радиотрансляция. Первым в эфир вышел концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова.Телевещание в СССР, пишет издание, было освоено не в последнюю очередь благодаря инженеру-эмигранту Владимиру Зворыкину (создал электронно-лучевую трубку для использования в телевизионных приемниках, названную им кинескопом, и передающую трубку – иконоскоп) и контрактам с американской компанией RCA.С тех пор изменилось многое, но Шуховская башня на Шаболовке, где располагалась первая телевизионная студия, навсегда останется одним из символов российского ТВ.