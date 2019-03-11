В начале марта Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 460 миллионов рублей по обвинению в получении взятки и пособничестве в превышении полномочий. Ходом судебного процесса шокированы даже бывалые адвокаты: по их словам, разбирательство изобилует огромным количеством несостыковок и нарушений.

В начале марта Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 460 миллионов рублей по обвинению в получении взятки и пособничестве в превышении полномочий. Ходом судебного процесса шокированы даже бывалые адвокаты: по их словам, разбирательство изобилует огромным количеством несостыковок и нарушений.По мнению юристов, процесс по делу Олега Сорокина можноназвать уникальным, поскольку потерпевший и обвиняемый в нем неожиданнопоменялись местами. Изначально теперь уже бывший градоначальник был потерпевшимпо делу о покушении на него неким Новоселовым. Факт преступления былподтвержден в суде.Однако спустя 14 лет отечественная Фемида решила, что прираскрытии того самого покушения было совершено еще одно преступление, теперьуже Сорокиным. Хотя в деле он участвовал по просьбе милицейского начальства.Обвинение пытается представить дело так, будто Сорокин похитил Новоселова.Возбужденное против Сорокина уголовное дело выглядит очень странно, уверен политолог Евгений Минченко."Действительно, там большое количество несостыковок. На мой взгляд, оно появилось очень вовремя – Сорокин был одним из ключевых политических игроков в Нижегородской области и это уголовное дело помогло, собственно, от него избавиться как от одного из факторов политического влияния", – подчеркнул эксперт.По словам адвокатов бывшего градоначальника, права ихподзащитного были грубо нарушены в ходе судебного процесса. Так, отмечаютюристы, Сорокин не был ознакомлен с материалами дела в полном объеме,вещественные доказательства ему не предъявлялись, а сам с ними он ознакомиться,понятное дело, не мог.Более того, сокрушается защита, суд не предоставилобвиняемому свидания в условиях конфиденциальности, отказал в вызове многихсвидетелей, приобщении к материалам дела некоторых заключений специалистов, атакже оглашении более 1500 документов, имевших большое значение дляразбирательства.Также защита обвинила суд в отказе выслушивать свидетелейзащиты. По словам адвоката экс-главы Нижнего Новгорода Дмитрия Кравченко,защита несколько дней ждала, когда судья Екатерина Кислиденко заслушаетсвидетелей защиты. Однако все было тщетно. "Судья просто отказалась этосделать. В результате, не смогли дать показания люди, которые могли бырассказать о том, как на самом деле проводились земельные аукционы", -приводит слова юриста издание .Отказ выслушать свидетелей защиты – грубейшее нарушениепроцессуальных норм, подчеркивает Кравченко. По сути, отметил адвокат,обвиняемых лишили права на защиту, ведь свидетели могли озвучить важнейшуюинформацию, которая могла повернуть вспять ход процесса. "Но, видимо,стороне обвинения это было совершенно не нужно", – сокрушается юрист.Зато суд допросил так называемого секретного свидетеля,выступавшего под псевдонимом "Шмелев". Находился он в другомпомещении, лица его никто не видел, голос был изменен. "Этот свидетель на удивление точно изложилфабулу обвинения, но самыми распространенными его ответами на вопросы защитыбыли какие-то по-армейски лаконичные: "не знаю" и "нет информации", – сообщают"Новые Известия". При этом попытки Сорокина и его защиты выяснить, начем основаны слова свидетеля, судом пресекались, так как конкретный ответ могпривести к рассекречиванию личности "Шмелева".Известного адвоката Андрея Юдина показания анонимногосвидетеля шокировали. По его словам, несколько раз неизвестный заявил, чтоозвученную в суде информацию он почерпнул из интернета. "Смутило этосудью? Да, нисколько! Вот такие свидетели, такое у нас правосудие", -юрист.Недоумение защиты вызвало и упорное отклонение ходатайств опризнании доказательств недопустимыми. По мнению адвокатов, это сделано судомиз-за спешки, поскольку в апреле истекает срок давности по одному из эпизодовобвинения против Сорокина. Если раньше суд рассматривал ходатайства всоответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, то в середине января ониперестали приниматься к рассмотрению."Интересно, что обвинение в прессе многократно самопыталось выставить защиту как сторону, всячески затягивающую процесс. Делалисьнамеки, что многочисленные ходатайства адвокатов никакого отношения к истиневообще и к процессуальным правам подзащитных в частности не имеют", -отмечала .Журналисты, следившие за ходом процесса, отмечают, что судне раз заявлял, что ходатайства могут быть заявлены позднее и обещал датьзащите возможность высказаться о ходе процесса. Однако все так и осталось науровне деклараций.По словам адвоката Дмитрия Кравченко, эти и другие вопиющиефакты дают основания сомневаться в объективности суда. Юрист не исключаетзаранее предвзятого и заказного характера разбирательства, напоминая о ярковыраженном обвинительном уклоне, систематическим нарушении принциповсостязательности и равенства сторон. "В ходе процесса сторона защиты неменее десяти раз заявляла отводы председательствующему в суде, однако этиходатайства поначалу отклонялись, а затем и вовсе пересталирассматриваться", – недоумевает Кравченко.В течение всего февраля этого года судебный процесс велся влихорадочной спешке, отмечают адвокаты. Заседания проводились каждый рабочийдень с 9 утра до 18 вечера, порой процесс шел чуть ли не до полуночи.Адвокаты отмечают, что при таком графике суд, по сути,исключил возможность защите нормально подготовиться, лишал права на отдых.Из-за этого подсудимые были вынуждены принимать пищу стоя в фактическиантисанитарных условиях.При таком бешеном ритме подсудимые на глазах стали терятьздоровье, рассказал Кравченко. "У Воронина случилось кровоизлияние в глаз,а Маркееву, у которого диагностирован диабет, не раз приходилось вызыватьскорую помощь", – отметил он. Дошло до того, что каждый день во дворе судастал дежурить реанимобиль. Несмотря на это, суд продолжал работу.Более того, уверена защита, суд проигнорировал закон оподсудности и объективные данные, свидетельствующие о секретности дела. А вновьвступившие адвокаты не имели возможности знакомиться с материалами уголовногодела, возможности встретиться наедине с подзащитными им также непредоставлялось, недоумевают юристы.Адвокат Михаил Бурмистров не исключил, чтоСорокин просто кому-то перешел дорогу. "Его обвиняют в том, что он якобысовершил в 2004-м и 2013 годах. Причем ранее уже были вынесены судебные решенияо его непричастности к тем событиям", – юрист.Сдаваться адвокаты бывшего градоначальника и другихподсудимых не намерены. Защита Олега Сорокина, Евгения Воронина и РоманаМаркеева собирается обжаловать приговор Нижегородского областного суда инамерена добиваться полного их оправдания.