Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, назначенный на эту должность в декабре прошлого года, запретил курить и пить в театре. Несколько дней назад худрук отстранил от работы актера Антона Хомятова, потому что почувствовал исходящий от последнего запах спиртного.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, назначенный на эту должность в декабре прошлого года, запретил курить и пить в театре. Несколько дней назад худрук отстранил от работы актера Антона Хомятова, потому что почувствовал исходящий от последнего запах спиртного.О подробностях случившегося рассказал сам Хомятов. По его словам, с Бояковым он встретился в лифте. Они поговорили о жизни и насущных проблемах, после чего актер отправился работать — играть следующую картину второго акта шедшей в тот момент пьесы.После спектакля, продолжил Хомятов, ему позвонил заведующий труппой и сообщил, что в следующем представлении его заменит коллега из Малого театра. Как заявил актер, у него подскочило давление, он попал в больницу, а затем написал заявление об уходе."Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка", — заявил Хомятов, слова которого приводит радиостанция "Говорит Москва".Актер пояснил, что, отработав три серьезных картины в спектакле "Отцы и дети", где он играет Николая Петровича Кирсанова, он позволил себе выпить 100 граммов коньяка, поскольку у него болело горло и нужно было прогреть связки.