Согласно некоторым данным, Александр Цекало оформил отношения с Дариной Эрвин в Америке. Говорят, 27-летняя избранница продюсера взяла его фамилию.

Согласно некоторым данным, Александр Цекало оформил отношения с Дариной Эрвин в Америке. Говорят, 27-летняя избранница продюсера взяла его фамилию.О свадьбе Александра Цекало и Дарины Эрвин журналисты узнали со слов людей из окружения пары. Влюбленные расписались в США, в Беверли-Хиллз в окружении только самых близких людей и родственников. "Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию – Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало", – цитирует человека из близкого окружения Александра и Дарины .Говорят, новоиспеченные супруги живут на две страны – колесят между Россией и Америкой. А скоро Дарина и Александр отправятся в Германию. Как похвалились друзья пары, совсем скоро в Берлине супруга российского продюсера представит собственную выставку. Мало кто знает, что Дарина помимо актерства еще занимается живописью.Отметим, что Дарина Эрвин пока не дала ни единого комментария относительно своего романа с Александром Цекало. А вот родственники девушки оказались куда разговорчивее. Так, ее биологический отец, казах Бахыт Сапаров, категорично высказался об отношениях 27-летней Дарины: "Как отец я к этому плохо отношусь, но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное – Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь!" – в сердцах заявил отец Дарины журналистам.О том, что у роман, стало известно незадолго до Нового года. Продюсера сняли в одном из столичных ресторанов, где он оказывал недвусмысленные знаки внимания эффектной миниатюрной брюнетке. Разразился скандал. Чтобы унять шумиху, расставил все точки над i. Он объявил, что уже некоторое время является холостяком, поэтому имеет право на отношения