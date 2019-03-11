Футболист сборной России Александр Головин вместе со своим клубом Монако провел очередной матч в чемпионате Франции. Наш полузащитник был заменен на 79-й минуте на бельгийца Насера Шадли. Монегаски принимали Бордо, вели в счете, но упустили победу. Результат матча – ничья 1:1.

Футболист сборной России Александр Головин вместе со своим клубом "Монако" провел очередной матч в чемпионате Франции. Наш полузащитник был заменен на 79-й минуте на бельгийца Насера Шадли. Монегаски принимали "Бордо", вели в счете, но упустили победу. Результат матча – ничья 1:1.В "Бордо" буквально за несколько часов до этого матча был объявлен новый главный тренер – португалец Паулу Соуза. Можно сказать, что команда "жирондистов" постаралась предстать перед новым наставником в более-менее приличном виде и спаслась в гостевой игре. На гол Фалькао "Бордо" ответил точным ударом Бриана с пенальти."Молнако" по прежнему находится рядом с "зоной вылета" чемпионат французской Лиги 1, набрав 27 очков. "Бордо" имеет на 6 турнирных баллов больше и з13-е место.