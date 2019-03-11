Для закрытия предприятия создали ликвидационную комиссию

Для закрытия предприятия создали ликвидационную комиссиюГлава администрации Владимира Андрей Шохин которым официально ликвидировал бюджетное учреждение «Владстройзаказчик».Для закрытия предприятия создали ликвидационную комиссию. Специалисты должны подготовить имущество предприятия к передаче в казну города или другим муниципальным организациям, а персонал уведомят о предстоящем увольнении.Напомним, что «Владстройзаказчик» связан со скандальной историей реконструкции детского сада №68. В декабре 2014 года через конкурс выбрали подрядчика. Работы доверили «Монострою». В ходе реконструкции детского сада подрядчик обнаружил, что ряд необходимых работ не учли в проектно-сметной документации. Строители понесли дополнительные расходы на 3,57 млн рублей, но в мэрии не захотели их оплачивать.Решать конфликт пришлось через суд. «Монострою» выплатили всю сумму.