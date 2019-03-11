Дело об истощенной пятилетней девочке, которую полицейские вызволили из антисанитарной квартиры в Москве, взяла под свой контроль уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ребенок в больнице, им занимаются.

Дело об истощенной пятилетней девочке, которую полицейские вызволили из антисанитарной квартиры в Москве, взяла под свой контроль уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ребенок в больнице, им занимаются.Об этом сообщается на странице в социальной сети Facebook Института уполномоченных по правам ребенка.Ранее стало известно о том, что в квартире на Ленинградском шоссе в Москве в течение нескольких дней был заперт ребенок без еды и питья. Соседи, встревоженные плачем и криками, вызвали полицию. На место прибыли полицейские и спасатели. Последние взломали дверь и обнаружили запущенного худого ребенка с отсутствием социальных навыков. У малышки даже украшение на шее вросло в кожу. Девочку отправили в реанимацию. Мать нашли и задержали.