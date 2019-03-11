В Лондоне состоялся центральный матч 30 тура английской премьер-лиги по футболу между Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе Эмирейтс, завершилась победой канониров со счетом 2:0.

В Лондоне состоялся центральный матч 30 тура английской премьер-лиги по футболу между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Эмирейтс", завершилась победой "канониров" со счетом 2:0.Подопечные Унаи Эмери открыли счет уже на 12 минуте поединка после ошибки голкипера "МанЮнайтед" Давида Де Хеа, не среагировавшего на дальний удар в исполнении Гранита Джаки. Второй гол был забит уже после перерыва – в ворота "МЮ" был назначен пенальти, который реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг.Футболисты "Юнайтед" поразить ворота лондонского клуба не смогли и потерпели первое поражение в чемпионате Англии при исполняющем обязанности главного тренера Уле-Гуннаре Сульшере. "Красные дьяволы" не проигрывали на протяжении 12 встреч.Таким образом, "Арсенал" благодаря победе опередил "Манчестер" в турнирной таблице. После 30 игр у "пушкарей" 60 очков и четвертое место, а у манкунианцев – 58 баллов и пятая строчка.