Тульский Арсенал сможет принимать соперников по Российской премьер-лиге на своем стадионе. Комиссия РПЛ сочла газон пригодным для проведения матчей.

Тульский "Арсенал" сможет принимать соперников по Российской премьер-лиге на своем стадионе. Комиссия РПЛ сочла газон пригодным для проведения матчей.Из-за проблем с полем "Арсенал" не смог провести домашние встречи в Туле. Встреча с ЦСКА прошла в Грозном, а кубковый матч с "Оренбургом" в Химках. Но работникам стадиона "Арсенал" удалось привести поле в порядок.Комиссия РПЛ сочла газон пригодным для проведения матчей чемпионата России. 16 марта "Арсенал" сможет сыграть с "Енисеем" в Туле.