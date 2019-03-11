Он действительно молодой — от первого совещания по строительству до нынешнего момента прошло всего восемь лет. Как и курорты Красной Поляны, Архыз основан на совершенно пустом месте: до
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2019-arxyz-perezagruzka.html" target="_blank">Архыз. Перезагрузка</a> - Он действительно молодой — от первого совещания по строительству до нынешнего момента прошло всего восемь лет. Как и курорты Красной Поляны, Архыз основан на совершенно пустом месте: до
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2019-arxyz-perezagruzka.html]Архыз. Перезагрузка[/url] - Он действительно молодой — от первого совещания по строительству до нынешнего момента прошло всего восемь лет. Как и курорты Красной Поляны, Архыз основан на совершенно пустом месте: до