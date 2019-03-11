Он действительно молодой — от первого совещания по строительству до нынешнего момента прошло всего восемь лет. Как и курорты Красной Поляны, Архыз основан на совершенно пустом месте: до

Он действительно молодой — от первого совещания по строительству до нынешнего момента прошло всего восемь лет. Как и курорты Красной Поляны, "Архыз" основан на совершенно пустом месте: до него здесь ничего не было.