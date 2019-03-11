Международная организация по миграции ООН сообщила, что в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 19 сотрудников учреждений, связанных со всемирной организацией. Как сообщалось, всего при крушении самолета Boeing 737 погибли 157 человек, в том числе, трое россиян.

Международная организация по миграции ООН сообщила, что в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 19 сотрудников учреждений, связанных со всемирной организацией, передает ТАСС. Как сообщалось, всего при крушении самолета Boeing 737 погибли 157 человек, в том числе, трое россиян.Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.