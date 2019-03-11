Программу 19 тура российской премьер-лиги продолжился в Грозном, где местный Ахмат принимал Урал из Екатеринбурга. Встреча завершилась вничью 1:1, причем оба мяча забили игроки Ахмата.

Программу 19 тура российской премьер-лиги продолжился в Грозном, где местный "Ахмат" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Встреча завершилась вничью 1:1, причем оба мяча забили игроки "Ахмата".Встреча проходила в довольно острой борьбе, с большим количеством опасных моментов, но первый гол состоялся только на 38 минуте. Прострел Эрика Бикфалви в штрафную "Ахмата" вызвал замешательство в защитных порядках хозяев. Вратарь Евгений Городов не пошёл на перехват, а Милад Мохаммади срезал мяч в свои ворота – 0:1."Ахмат" отыгрался после перерыва. Отман Эль-Кабири грубо встретил в своей штрафной Бекима Балая. Сам пострадавший и реализовал 11-метровый. В дальнейшем счет мог измениться, как в одну, так и в другую стороны. Но больше мячей зрители так и не увидели. Ничья 1:1."Ахмат" набрал 24 очка и занимает 9 место. У "Урала" 23 очка и 11 позиция.