В одном из госпиталей Брюсселя скончался печально известный заключенный-рецидивист Фарид Бамухаммад по кличке Бешеный. Он умер от рака.

В одном из госпиталей Брюсселя скончался печально известный заключенный-рецидивист Фарид Бамухаммад по кличке Бешеный. Он умер от рака, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.Бешеного, который "прославился" тем, что терроризировал и заключенных, и тюремных надзирателей, с 2015 года из-за болезни регулярно перевозили из тюрьмы в госпиталь и обратно.Бамухаммад получил широкую известность в августе 2005 года, когда почти двое суток удерживал в заложницах двух женщин в центре Брюсселя. Впервые он угодил в тюрьму в 1987 за похищение человека. В 1997 году был осужден на 13 лет за убийство, однако его освободили досрочно. В марте 2016 года опасный рецидивист вновь оказался в тюремных стенах, совершив очередное преступление.За годы своего заключения Бешеный побывал практически во всех тюрьмах Бельгии. Для тюремного персонала были подготовлены специальные инструкции о мерах безопасности при контакте с агрессивным заключенным. Так, сопровождать его должны были не один, а два охранника, и у них обязательно должна была быть экстренная мобильная связь. Кроме того, заключенного запретили привлекать к работе за пределами тюрьмы. А в 2009 году надзиратели тюрьмы города Намюр устроили двухнедельную забастовку, протестуя против решения перевести к ним Бамухаммада.