В преддверии 8 марта несколько учеников школы во Всеволожском районе Ленинградской области провели своеобразную акцию, наклеив на себя стикеры с надписью Без баб и перечеркнутым гендерным обозначением женщины.

В преддверии 8 марта несколько учеников школы во Всеволожском районе Ленинградской области провели своеобразную акцию, наклеив на себя стикеры с надписью "Без баб" и перечеркнутым гендерным обозначением женщины. Об инциденте рассказала мать одной из учениц этой школы на своей странице в Facebook. По словам женщины, участники акции также пытались пинать проходивших мимо девочек.Между тем директор школы "Центр образования "Кудрово" Игорь Соловьев назвал поступок учеников детской шалостью, не имеющей серьезного подтекста."Несколько семиклассников перед первым уроком наклеили эти стикеры. Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьез. Никакой подоплеки, ни политической, ни гендерной в этом не было", — сообщил РИА Новости Соловьев, подчеркнув, что никакой агрессии в адрес девочек не было.По словам директора, сейчас дети обеспокоены тем общественным резонансом, который вызвал их поступок. Классные руководители уже провели воспитательные беседы с учениками.Между тем, в областном комитете общего и профессионального образования считают, что подростки могли устроить акцию под влиянием сериала.