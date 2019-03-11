Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.

Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.Гараничев шел шестым перед последней стрельбой в пасьюте и смазал лишь один выстрел, но ему показалось, что он не закрыл две мишени и побежал два дополнительных круга. Сам спортсмен так прокомментировал ситуацию: "Плохо закрылась мишень. Я видел, что она не закрылась, и ушел на штрафной круг. А мне на штрафном кричат, что буду претендовать на четверку лучших и я этого не понял. Уже на финише увидел, что у меня был один промах"."Наверное, следовало посмотреть еще раз на щит, но я чувствовал, что не попал. Впредь, буду смотреть до конца. Обидно, что так получилось, ведь я боролся за третье место. Да и силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали. Будем работать дальше".Напомним, что в итоге Гараничев завершил гонку с девятым результатом.