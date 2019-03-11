На проходящей в Красноярске Универсиаде разыгран комплект наград в биатлоне. Победу в гонке с общего старта одержала российская спортсменка Екатерина Мошкова.

На проходящей в Красноярске Универсиаде разыгран комплект наград в биатлоне. Победу в гонке с общего старта одержала российская спортсменка Екатерина Мошкова.Весь пьедестал почета заняли российские биатлонистки. Свою третью золотую медаль зимних студенческих игр выиграла Екатерина Мошкова. На втором месте Елизавета Каплина. Бронзовая награда у Натальи Гербуловой. Следом расположились Елена Чиркова, Тамара Воронина и Ирина Казакевич.Екатерина прошла дистанцию в 15 км за 42:05.7, допустив три промаха. Елизавета Каплина уступила чемпионке 4 секунды, а Наталья Гербулова – 34,4.