Эдита Пьеха – легенда советской и российской эстрады, рожденная во Франции, переехавшая после войны в Польшу, а затем оказавшаяся в СССР, в Судьбе человека откровенно рассказала, насколько сложной была ее жизнь и в детстве, и затем, когда к ней уже пришла известность.

Эдита Пьеха – легенда советской и российской эстрады, рожденная во Франции, переехавшая после войны в Польшу, а затем оказавшаяся в СССР, именно в Советском Союзе обрела известность и стала любимой певицей миллионов.Однако мало кто из ее поклонников знал, какой сложной была жизнь и в детстве, и в юности, и затем, когда к Пьехе пришла известность.В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Эдита Станиславовна откровенно рассказала о том, как отчим, за которого ее мама была вынуждена выйти замуж после смерти отца будущей певицы, бил ее ремнем, как впервые она наелась, лишь оказавшись в Ленинграде, и как студенткой встретила Александра Броневицкого, позвавшего ее в ансамбль "Дружба".Именно тогда к Эдите Пьехе пришла и известность, и любовь. В 19 лет у Эдиты Пьехи и Александра Броневицкого родилась дочь Илона.На некоторое время певица ушла с эстрады и даже уехала на хутор в Латвию – к родителям Броневицкого, Они помогали ей растить Илону. Однако вскоре Эдита получила от мужа грозную телеграмму, в которой он требовал оставить ребенка у его родителей и вернуться к концертной деятельности.Вместе они прожили 20 лет, Пьеха признается, что очень любила мужа, но жить с ним было крайне сложно. Броневицкий не только постоянно критиковал жену-певицу, но и жутко ее ревновал, хотя сам был весьма любвеобильным мужчиной.Эдита Станиславовна признается, что в их жизни даже были моменты, когда они с мужем дрались.Через какие еще сложности пришлось пройти певице, которую миллионы поклонников считали и продолжают считать эталоном женской красоты и элегантности? О жизни до развода с Александром Броневицким Эдита Станиславовна рассказала в выпуске "Судьбы человека" от 11 марта, а 12 марта в этой же программе на телеканале "Россия 1" в 11:45 – продолжение разговора с легендарной певицей.