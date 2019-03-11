В американской Вероне состоялся большой вечер бокса, в ходе которого в главном бою свою очередную защиту титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе проводил российский боксер Дмитрий Бивол. Его соперником был американец Джо Смит. Бивол выиграл по очкам.

В американской Вероне состоялся большой вечер бокса, в ходе которого в главном бою свою очередную защиту титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе проводил российский боксер Дмитрий Бивол. Его соперником был американец Джо Смит. Бивол выиграл по очкам.До этого матча на счету Дмитрия было 15 побед и ни одного поражения. Рекорд Смита – 24 выигранных поединка при двух поражениях. Бой стал пятой защитой титула WBA со стороны нашего спортсмена, и он провел ее достаточно сильно. Правда, досрочной победы не получилось, но россиянин оставил пояс чемпиона у себя.В андеркарде боя Бивол – Смит Морис Хукер победил Миккеля Леспьера единогласным решением судей и сохранил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе. Россиянин Сергей Кузьмин был сильнее Джо Давейко решением двух из трех судей возле ринга: 95:95, 96:94, 96:94.