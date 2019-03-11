Единственный сын звезды Советского кино Сергея Филиппова остался без наследства. Мужчина уверен, что богатства его знаменитого родителя прикарманили родственники мачехи.

Единственный сын звезды Советского кино Сергея Филипповаостался без наследства. Мужчина уверен, что богатства его знаменитого родителяприкарманили родственники мачехи.Актер Сергей Филиппов сделал потрясающую карьеру, за всюсвою жизнь он исполнил более 100 киноролей. Меж тем, мало кто знает, что личнаяжизнь звезды не складывалась: первая жена Алевтина Горинович, уставот постоянных застолий мужа, забрав сына Юрия, ушла от него. В втораягражданская супруга писательница Антонина Голубева была против его общения сединственным наследником.Голубева была на 13 лет старше Филиппова. Антонина бросилавсе силы, чтобы отучить артиста от пьянки. Однако ее старания были тщетными. Несмотря на постоянные разногласия артист и писательницапрожили вместе 40 лет. В ноябре 1989 года Голубева умерла, через пять месяцевскончался и Филиппов.Родной сын Сергея – Юрий рассказал, что его отец умер всвоей квартире, в одиночестве и ужасающей нищете. Именно так он заявил в студиипрограммы "Пусть говорят" Первого канала.Меж тем, внучка Антонины Голубевой – Марина Тропилло, опровергаетслова Филиппова-младшего. Женщина отметила, что Юрий инициировал в прессе клеветническиестатьи."Там написано, что Сергей Николаевич умирал, гнил двенедели. Ничего подобного. Он лежал в правительственной больнице. Мы приезжали,ухаживали за ним", – отмечает Тропилло.После Марина добавила, что сын никогда не интересовалсяжизнью Филиппова. На программе Дмитрия Борисова она встретила его впервые. После грызущиеся родственники знаменитого актера сказали друг другу много неприятных слов.Также в студии "Пусть говорят" затронули вопрос наследства звездысоветского кино. Ходят слухи, что популярный актер имел неплохую коллекциюантиквариата, включающую элитную мебель, дорогой фарфор и ювелирные изделия.В ответ Тропилло заметила, что Филиппов и Голубева богатствне нажили. Даже квартира, в которой они жили, им не принадлежала. После смерти Филипповаапартаменты отошли Союзу писателей."Там не было, там нищета была. У бабушки было одно кольцо,которое мы в Свердловске купили. Оно до сих пор у меня дома, с александритом. Мебель,которая у бабушки стояла: есть буфет, который у меня дома, и два шкафа, которыенекуда было деть, когда нас оттуда выкидывали", – заметила Марина.Внучка писательницы добавила, что пыталась отвоевать квартиру Филиппова, но ее старания не увенчались успехом. "В пяти судах, я дошла до президиумаверховного суда. Мы хотели музей какой-то сделать. Что-то оставить там. У менявсе документы есть, с резолюциями", – отметила Тропилло.