Британский таблоид The Mail on Sunday отказался приносить извинения за клевету российскому послу Александру Яковенко.

Британский таблоид The Mail on Sunday отказался приносить извинения за клевету российскому послу Александру Яковенко.Ранее наше посольство потребовало публичных извинений за то, что газета назвала Яковенко "советским шпионом" и опубликовала лживую информацию о том, что в 1986 году дипломата якобы выслали из США за "шпионскую деятельность".Однако в издании считают, что достаточно и простого опровержения. Российское посольство разочаровано такой позицией, сообщает "Россия 24".В ведомстве это назвали "образцом современной британской журналистики, которую не волнуют репутационные потери". В МИДе уже заявляли, что британские СМИ все чаще публикуют фейковые новости о России. Особенно в годовщину инцидента в Солсбери. Вину за отравление Скрипалей Лондон безосновательно пытается свалить на Москву.