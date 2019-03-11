Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся на родину после лечения в одной из клиник Женевы (Швейцария). В воскресенье, 10 марта, его самолет приземлился на военном аэродроме Буфарик. Бутефлика проходил медицинское обследование в женевской клинике с 24 февраля.

Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся на родину после лечения в одной из клиник Женевы (Швейцария). В воскресенье, 10 марта, его самолет приземлился на военном аэродроме Буфарик, передает РИА Новости со ссылкой на один из алжирских телеканалов.Бутефлика проходил медицинское обследование в женевской клинике с 24 февраля. Власти заявляли, что что это плановое обследование.В 2013 году президент Алжира несколько недель провел в госпитале во Франции после инсульта. С тех пор он редко появляется на публике и передвигается в инвалидной коляске. Тем не менее он планирует в пятый раз подряд принять участие в выборах главы государства, которые намечены на 18 апреля.В Алжире с 22 февраля продолжаются массовые протесты против участия Бутефлики в президентских выборах. Противники его выдвижения утверждают, что из-за состояния здоровья действующий руководитель не сможет эффективно управлять страной. Они требуют перенести выборы. Сам же Бутефлика заявил, что в случае победы он проведет реформы, а затем — новые досрочные выборы, в которых больше участвовать не будет. Тем не менее обстановка в стране продолжает накаляться.