Жилой сектор Каракаса снова остался без электричества. Энергию подавали в дома в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, а затем отключили.

Жилой сектор Каракаса снова остался без электричества. Энергию подавали в дома в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, а затем отключили, передает ТАСС. Впрочем, и в этом время свет то появлялся, то пропадал – длительность подачи электричества составляла от 10 минут до часа.При этом продолжает работать часть уличного освещения и фонари в тоннелях, но метро утром в понедельник все еще не работало.Практически вся Венесуэла оказалась обесточенной в четверг вечером. Причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара – крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в произошедшем "американский империализм". В свою очередь, Госдеп США эти обвинения опроверг.