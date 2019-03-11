Большинство граждан нашей страны платят за коммуналку больше, чем нужно. О тарифах на услуги ЖКХ рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Большинство граждан нашей страны платят за коммуналку больше, чем нужно. Отарифах на услуги ЖКХ рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ИгорьАртемьев.По словам руководителя ФАС, тарифы на услуги ЖКХзавышены в большинстве регионов России. Так, в двух соседних деревнях тарифы наводу могут отличаться аж в 54 раза.Игорь Артемьев заявил,что в большинстве своем граждане по большинству услуг ЖКХ давно переплачиваютбольше 100% себестоимости. "И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – цитирует АртемьеваНТВ.Глава ФАС встал насторону россиян-обывателей, заявив, что подобная ситуация складывается из-затого, что местные власти используют личные связи, дабы "пробивать" завышенныепоказатели через региональные энергетические комиссии. По мнению Артемьева, чтобылюди не переплачивали, нужно принять закон об основах тарифного регулирования поАртемьев отметил, что ежегодный ущерб от деятельностикартелей по-прежнему составляет около 2% ВВП. Особенно дерзко они проявляютсебя в социальной сфере.Ранее Росстандарт предложил внести нарассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий россиянот самостоятельной поверки работы счетчиков воды, отопления и газа. Глава ведомства Алексей Абрамов убежден,что заботы о корректности показаний должен взять на себя поставщик