Большинство граждан нашей страны платят за коммуналку больше, чем нужно. О
тарифах на услуги ЖКХ рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь
Артемьев.
Большинство граждан нашей страны платят за коммуналку больше, чем нужно. О
тарифах на услуги ЖКХ рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь
Артемьев.
По словам руководителя ФАС, тарифы на услуги ЖКХ
завышены в большинстве регионов России. Так, в двух соседних деревнях тарифы на
воду могут отличаться аж в 54 раза.
Игорь Артемьев заявил,
что в большинстве своем граждане по большинству услуг ЖКХ давно переплачивают
больше 100% себестоимости. "И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не
доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – цитирует Артемьева
НТВ.
Глава ФАС встал на
сторону россиян-обывателей, заявив, что подобная ситуация складывается из-за
того, что местные власти используют личные связи, дабы "пробивать" завышенные
показатели через региональные энергетические комиссии. По мнению Артемьева, чтобы
люди не переплачивали, нужно принять закон об основах тарифного регулирования по
Артемьев отметил, что ежегодный ущерб от деятельности
картелей по-прежнему составляет около 2% ВВП. Особенно дерзко они проявляют
себя в социальной сфере.
Ранее Росстандарт предложил внести на
рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий россиян
от самостоятельной поверки работы счетчиков воды, отопления и газа. Глава ведомства Алексей Абрамов убежден,
что заботы о корректности показаний должен взять на себя поставщик
.