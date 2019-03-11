Эдита Пьеха рассказала телеведущему Борису Корчевникову, что ее брак с композитором Александром Броневицким был, мягко говоря, не идеальным. Супруг устраивал певице сцены ревности, которые, порой, доходили до драки.

Эдита Пьеха рассказала телеведущему Борису Корчевникову, чтоее брак с композитором Александром Броневицким был, мягко говоря, не идеальным.Супруг устраивал певице сцены ревности, которые, порой, доходили до драки."Я возвращаюсь от портнихи, а Сан Саныч меня встречает: "Тыопять шлялась с кем-то!" И хрясь меня по лицу. Так я в ответ ему тоже – хрясь!Вот так мы дрались иногда", – поведала Пьеха в программе "Судьба человека"телеканала "Россия 1".По словам артистки, ее мужу не надо было давать повода для злости.Броневицкий ревновал ее к каждому столбу. Как-то на гастролях коллега помогЭдите Станиславовне донести сумки до гостиницы. Встретивший их Александр пришелв ярость."Я поднялась в комнату, он меня толкнул и стал душить. А яподтянула ножки под себя, как его оттолкнула. Он полетел через весь номер, я подскочила,взяла туфлю и говорю: "Вот сейчас я тебя убью. Если ты не прекратишь меня ревновать.Что я могла сделать плохого с этим эстонцем? Где? Под прилавком в универмаге?" Яего наказала. Полупила туфлей", – вспомнила звезда.Рассказ певицы шокировал Бориса Корчевникова. Телеведущий вужасе закрывал лицо руками.По словам Пьехи, после выволочки Броневицкий долго неустраивал сцен ревности. Артистка считает, что Александру была свойственна патологическаяревность. "Он больной был", – рассудила певица."Обычно патологически ревнуют те, кто сами не умеют бытьверными", – заметил Корчевников. Эдита Станиславовна подтвердила предположение Бориса."Я приезжаю на день раньше из Москвы, я на съемках была. Онмне открывает дверь раздетый. Я ему: "А что ты спал?" Он мне: "Тут пришлажурналистка, я ей интервью даю". Я говорю: "В таком виде?" Он был любвеобильный,ему нравились женщины", – добавила артистка.