Эдита Пьеха рассказала телеведущему Борису Корчевникову, что
ее брак с композитором Александром Броневицким был, мягко говоря, не идеальным.
Супруг устраивал певице сцены ревности, которые, порой, доходили до драки.
Эдита Пьеха рассказала телеведущему Борису Корчевникову, что
ее брак с композитором Александром Броневицким был, мягко говоря, не идеальным.
Супруг устраивал певице сцены ревности, которые, порой, доходили до драки.
"Я возвращаюсь от портнихи, а Сан Саныч меня встречает: "Ты
опять шлялась с кем-то!" И хрясь меня по лицу. Так я в ответ ему тоже – хрясь!
Вот так мы дрались иногда", – поведала Пьеха в программе "Судьба человека"
телеканала "Россия 1".
По словам артистки, ее мужу не надо было давать повода для злости.
Броневицкий ревновал ее к каждому столбу. Как-то на гастролях коллега помог
Эдите Станиславовне донести сумки до гостиницы. Встретивший их Александр пришел
в ярость.
"Я поднялась в комнату, он меня толкнул и стал душить. А я
подтянула ножки под себя, как его оттолкнула. Он полетел через весь номер, я подскочила,
взяла туфлю и говорю: "Вот сейчас я тебя убью. Если ты не прекратишь меня ревновать.
Что я могла сделать плохого с этим эстонцем? Где? Под прилавком в универмаге?" Я
его наказала. Полупила туфлей", – вспомнила звезда.
Рассказ певицы шокировал Бориса Корчевникова. Телеведущий в
ужасе закрывал лицо руками.
По словам Пьехи, после выволочки Броневицкий долго не
устраивал сцен ревности. Артистка считает, что Александру была свойственна патологическая
ревность. "Он больной был", – рассудила певица.
"Обычно патологически ревнуют те, кто сами не умеют быть
верными", – заметил Корчевников. Эдита Станиславовна подтвердила предположение Бориса.
"Я приезжаю на день раньше из Москвы, я на съемках была. Он
мне открывает дверь раздетый. Я ему: "А что ты спал?" Он мне: "Тут пришла
журналистка, я ей интервью даю". Я говорю: "В таком виде?" Он был любвеобильный,
ему нравились женщины", – добавила артистка.