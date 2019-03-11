В Чехии вызванные шквальным ветром аварии в системе электроснабжения оставили без света более 11 тысяч домохозяйств и предприятий в южных регионах страны и 20 тысяч – в западных.

В Чехии вызванные шквальным ветром аварии в системе электроснабжения оставили без света более 11 тысяч домохозяйств и предприятий в южных регионах страны и 20 тысяч – в западных.По информации представителей электрораспределительных компаний, в Южной Чехии произошло 19 аварий на линиях высоковольтных электропередач. На западе Чехии упавшие деревья порвали линии высоковольтных передач в нескольких местах. Наибольшее число аварий зарегистрировано в районах городов Пльзень и Карловы Вары, сообщает ТАСС.Метеорологи прогнозируют возможность усиления шквального ветра на всей территории Чехии, а в горных районах республики он достигнет силы урагана.