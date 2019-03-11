Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублей
Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублей
Александровская прокуратура провела проверку сведений о нарушении трудовых прав граждан.
Выяснилось, что в фирме «Виктория» заработная плата за декабрь 2018 года не выплатили. Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублей.
Кроме того, оказалось, что там работают граждане без заключения трудовых договоров. Прокурор обратился в суд с заявлениями о взыскании задолженности по зарплата в интересах 27 сотрудников. Все заявления удовлетворены.
В отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Его отстранили от должности на один год.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.