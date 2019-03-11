Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублей

Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублейАлександровская прокуратура провела проверку сведений о нарушении трудовых прав граждан.Выяснилось, что в фирме «Виктория» заработная плата за декабрь 2018 года не выплатили. Задолженность перед 27 работниками превысила 216 тысяч рублей.Кроме того, оказалось, что там работают граждане без заключения трудовых договоров. Прокурор обратился в суд с заявлениями о взыскании задолженности по зарплата в интересах 27 сотрудников. Все заявления удовлетворены.В отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Его отстранили от должности на один год.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.