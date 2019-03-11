Дистанции на соревнованиях по спортивной ходьбе будут сокращены начиная с 2020 года. Это решение было принято на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Дистанции на соревнованиях по спортивной ходьбе будут сокращены начиная с 2020 года. Это решение было принято на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).ИААФ решилась на реформы в спортивной ходьбе. В 2021 году планируется ввести специальные стельки, которые позволят контролировать контакт спортсменов с землей. К Олимпиаде 2020 года количество мужских и женских дистанций станет одинаковым. Но главным нововведением станет сокращение дистанций.Дистанция в 20 км будет уменьшена вдвое. Вместо соревнований на 50 км будет введена дистанция либо 30 либо 35 км. Все это делается для того, чтобы сделать спортивную ходьбу более динамичной и зрелищной дисциплиной.