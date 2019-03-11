Кандидат в президенты Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко перевозила контрабандой доллары в нижнем белье. С таким заявлением выступила киевский адвокат Татьяна Монтян.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перевозила контрабандой доллары в нижнем белье. С таким заявлением выступила киевский адвокат Татьяна Монтян.Впервые Монтян, по ее словам, увидела Тимошенко в 1995 годув следственном изоляторе в Запорожье. "Она выглядела как галимаябарыжка", – рассказала адвокат на своем YouTube-канале.По словам юриста, позже она узнала, что Тимошенко"закрыли" за контрабанду 26 тысяч долларов, которые она пыталасьпронести в трусах. "И я была очень удивлена, думала: "Кто же ее с помойкиподобрал и в политику отправил?" – разоткровенничалась Монтян.К возможности "оранжевой принцессы" победить напрезидентских выборах адвокат относится крайне скептически. По мнению Монтян,Тимошенко делает странные заявления во время предвыборной кампании, что говорито том, что она сама распрощалась с надеждами занять кресло главы государства.Одним из последних перлов за авторством Тимошенко было ееобещание вернуть население вклады СССР. "Я уже видела всякие "жабы" на этутему, что она еще и девственность вернет", – усмехнулась Монтян.Лидер "Батькивщины" считается одним из наиболеевероятных претендентов на победу на выборах президента Украины – 2019. Впредвыборной гонке Тимошенко занимает третье место с 15,1% голосов. На втором -нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко (17,5%), а возглавляет гонку комикВладимир Зеленский, заявили ранее в социологическом центре Active Group.