Кандидат в президенты Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко перевозила контрабандой доллары в нижнем белье. С таким заявлением выступила киевский адвокат Татьяна Монтян.
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перевозила контрабандой доллары в нижнем белье. С таким заявлением выступила киевский адвокат Татьяна Монтян.
Впервые Монтян, по ее словам, увидела Тимошенко в 1995 году
в следственном изоляторе в Запорожье. "Она выглядела как галимая
барыжка", – рассказала адвокат на своем YouTube-канале.
По словам юриста, позже она узнала, что Тимошенко
"закрыли" за контрабанду 26 тысяч долларов, которые она пыталась
пронести в трусах. "И я была очень удивлена, думала: "Кто же ее с помойки
подобрал и в политику отправил?" – разоткровенничалась Монтян.
К возможности "оранжевой принцессы" победить на
президентских выборах адвокат относится крайне скептически. По мнению Монтян,
Тимошенко делает странные заявления во время предвыборной кампании, что говорит
о том, что она сама распрощалась с надеждами занять кресло главы государства.
Одним из последних перлов за авторством Тимошенко было ее
обещание вернуть население вклады СССР. "Я уже видела всякие "жабы" на эту
тему, что она еще и девственность вернет", – усмехнулась Монтян.
Лидер "Батькивщины" считается одним из наиболее
вероятных претендентов на победу на выборах президента Украины – 2019. В
предвыборной гонке Тимошенко занимает третье место с 15,1% голосов. На втором -
нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко (17,5%), а возглавляет гонку комик
Владимир Зеленский, заявили ранее в социологическом центре Active Group.