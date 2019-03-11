В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу мадридский Реал одержал разгромную победу над Вальядолидом, прервав свою неудачную серию из трех поражений кряду во всех турнирах. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Королевского клуба.

В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Вальядолидом", прервав свою неудачную серию из трех поражений кряду во всех турнирах. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Королевского клуба".При этом футболисты "Вальядолида" вполне могли рассчитывать на ничейный исход, но сначала они не реализовали пенальти, а после главный арбитр встречи отменил два их гола. Они ограничились одним забитым мячом, который оформил Ануар Тухами.Однако затем "сливочные" благодаря дублю Карима Бензема и голам Рафаэля Варана с Лукой Модричем вырвали волевую и крупную победу. После этого матча подопечные Сантьяго Солари набрали в таблице 51 балл и занимают третью строчку в Примере. "Вальядолид" же с 26 очками продолжает балансировать на грани зоны вылета, занимая 17 место.