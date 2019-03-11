В Санкт-Петербурге возле станции метро Проспект Просвещения сильный ветер снес рекламный щит, который покалечил двух прохожих.

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Проспект Просвещения" сильный ветер снес рекламный щит, который покалечил двух прохожих.Их отправили в Елизаветинскую больницу, они в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина​​​ твитом.С места обрушения рекламного щита на проспекте Энгельса, у станции метро «Проспект Просвещения». В СПБ ГБУЗ "Елизаветинская больница" доставлено двое пострадавших. По состоянию на 16:00 пострадавшие остаются в реанимации, состояние тяжёлое.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 10 марта 2019 г.