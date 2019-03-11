В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир с призовым фонтом в 8,3 миллиона долларов. В следующий круг соревнований прошли серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир с призовым фонтом в 8,3 миллиона долларов. В следующий круг соревнований прошли серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.Первая ракетка мужского турнира Новак Джокович довольно легко обыграл американца Бьорна Фратанджело — 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Теперь сербу предстоит сыграть с Филиппом Кольшрайбером из Германии.Продолжает борьбу и первая ракетка женского турнира Наоми Осака. Японка победила француженку Кристину Младенович — 6:3, 6:4 за 1 час 22 минуты. Теперь Осаку ждет встреча с американкой Дэниэл Коллинз.