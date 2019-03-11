Единая Россия выявила более ста нарушений маркировки
молочной продукции. Партия направила информацию в Роспотребнадзор и попросила
ведомство защитить права покупателей.
"Единая Россия" выявила более ста нарушений маркировки
молочной продукции. Партия направила информацию в Роспотребнадзор и попросила
ведомство защитить права покупателей.
Активисты партийного проекта "Народный контроль" выявили 165
нарушений маркировки молочной продукции. Выяснилось, что нарушают закон и локальные
бренды, и известные во всей России торговые марки. Вся информация о
недобросовестных производителях передана в Роспотребнадзор, сообщила координатор
партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.
Активисты проверяли продукцию в 53 регионах страны, они
посетили более трех тысяч торговых точек. Выяснилось, что производители
продукции с заменителем молочного жира продолжают использовать на упаковках
слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение.
"Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения
прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочной
продукции", – сказала парламентарий.
По ее словам, партия продолжит свой мониторинг с целью не допустить
введения в заблуждение потребителей молочной продукции. Напомним, с 11 января
2019 года производителям молокосодержащей продукции с заменителем молочного
жира запрещается использование таких понятий, как маслице, молочко, творожок,
сырок и прочих. Они установлены исключительно для традиционных продуктов, в составе
которых имеется только молоко или его производные.
Партийный проект "Народный контроль" направлен на
повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной
политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания
производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том
числе в области продовольствия и медицины. Координирует работу проекта депутат
Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной
некоммерческой организации "Российская система качества" Максим
Протасов.