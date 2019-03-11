Единая Россия выявила более ста нарушений маркировки молочной продукции. Партия направила информацию в Роспотребнадзор и попросила ведомство защитить права покупателей.

"Единая Россия" выявила более ста нарушений маркировкимолочной продукции. Партия направила информацию в Роспотребнадзор и попросилаведомство защитить права покупателей.Активисты партийного проекта "Народный контроль" выявили 165нарушений маркировки молочной продукции. Выяснилось, что нарушают закон и локальныебренды, и известные во всей России торговые марки. Вся информация онедобросовестных производителях передана в Роспотребнадзор, сообщила координаторпартпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.Активисты проверяли продукцию в 53 регионах страны, онипосетили более трех тысяч торговых точек. Выяснилось, что производителипродукции с заменителем молочного жира продолжают использовать на упаковкахслова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение."Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушенияправ потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочнойпродукции", – сказала парламентарий.По ее словам, партия продолжит свой мониторинг с целью не допуститьвведения в заблуждение потребителей молочной продукции. Напомним, с 11 января2019 года производителям молокосодержащей продукции с заменителем молочногожира запрещается использование таких понятий, как маслице, молочко, творожок,сырок и прочих. Они установлены исключительно для традиционных продуктов, в составекоторых имеется только молоко или его производные.Партийный проект "Народный контроль" направлен наповышение уровня информированности общественности в сфере продовольственнойполитики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживанияпроизводства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в томчисле в области продовольствия и медицины. Координирует работу проекта депутатГосдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономнойнекоммерческой организации "Российская система качества" МаксимПротасов.