Единая Россия выявила 30 регионов с двойными платежами за
вывоз мусора. Информация о нарушениях передана в прокуратуру.
"Единая Россия" выявила 30 регионов с двойными платежами за
вывоз мусора. Информация о нарушениях передана в прокуратуру.
Эксперты партийного проекта "Чистая страна" выявили
незаконное взимание двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов
в трех десятках республик и областей. Только за одну неделю от граждан поступило
около 150 жалоб, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов.
Лидером по числу жалоб на прошлой неделе стала Башкирия, жалобы
также поступали от жителей Волгоградской области, которая уже фигурировала в
числе регионов с двойной оплатой. Есть случаи нарушений в Пензенской и Кировской
областях.
В феврале партия провела большую работу и выявила 20
регионов, в которых людям выставлялись
двойные платежи за вывоз отходов. По словам Бурматова, люди жаловались на то,
что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора, и от
управляющей компании. Были примеры, когда плата за вывоз мусора при выделении
ее в отдельную услугу вырастала в разы. Информацию о всех таких нарушениях
"Единая Россия" передала в Генеральную прокуратуру.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии
органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для
решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание
уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует
проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.