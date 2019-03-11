Единая Россия выявила 30 регионов с двойными платежами за вывоз мусора. Информация о нарушениях передана в прокуратуру.

"Единая Россия" выявила 30 регионов с двойными платежами завывоз мусора. Информация о нарушениях передана в прокуратуру.Эксперты партийного проекта "Чистая страна" выявилинезаконное взимание двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходовв трех десятках республик и областей. Только за одну неделю от граждан поступилооколо 150 жалоб, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающейсреды Владимир Бурматов.Лидером по числу жалоб на прошлой неделе стала Башкирия, жалобытакже поступали от жителей Волгоградской области, которая уже фигурировала вчисле регионов с двойной оплатой. Есть случаи нарушений в Пензенской и Кировскойобластях.В феврале партия провела большую работу и выявила 20регионов, в которых людям выставлялисьдвойные платежи за вывоз отходов. По словам Бурматова, люди жаловались на то,что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора, и отуправляющей компании. Были примеры, когда плата за вывоз мусора при выделенииее в отдельную услугу вырастала в разы. Информацию о всех таких нарушениях"Единая Россия" передала в Генеральную прокуратуру.Проект "Чистая страна" объединяет усилия партииорганов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров длярешения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое вниманиеуделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координируетпроект депутат Госдумы Владимир Бурматов.