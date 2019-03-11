Сергея Лазарева раскритиковали за композицию, с которой певец намерен выступить на конкурсе Евровидение. По мнению многих пользователей соцсетей, на первое место артисту рассчитывать не приходится.

Сергея Лазарева раскритиковали за композицию, с которойпевец намерен выступить на конкурсе "Евровидение". По мнению многихпользователей соцсетей, на первое место артисту рассчитывать не приходится.Видеоклип на песню Сергея Лазарева Scream("Крик"), с которой артист собирается поехать на"Евровидение-2019", снят режиссером Константином Черепковым. Роликопубликован в Сети 9 марта.Пользователи соцсетей сразу же стали сравнивать песню скомпозицией, с которой Сергей Лазарев выступал на песенном конкурсе вСтокгольме в 2016 году. Там артист выступал с песней Филиппа Киркорова You arethe only one и занял третье место.Автор и продюсер нового произведения для также стал Киркоров. Однако пользователи решили, что песня проигрываетпредыдущей композиции. "Не хит", "Разочарование","Займем хоть и не последнее место, но и не первое. И не десятое","В 2016 году была лучше", "Это провал", "Это не для"Евровидения!", – написали разочарованные комментаторы.По некоторым данным, после официальной премьеры песни позиция России в букмекерском прогнозе на "Евровидение"впервые пошла вниз. До этого российский представитель занимал в нем первоеместо.Далеко не все слушатели разделили панические настроения.Более подкованные подписчики отмечают, что песня Сергея Лазарева просто "слишкомутонченная" для такого конкурса. "Я ее поняла и до конца клипа сиделав мурашках, но поймут ли другие страны?", "С премьерой!! Песняневероятная, сильная, волнующая. Верим в победу!", – поддерживают Сергея Лазаревапоклонники.