Корпорация Боинг рекомендовала следить за официальными заявлениями на своем сайте в ответ на запрос о техсостоянии Boeing 737 Max 8, потерпевшего крушение в Эфиопии.

Корпорация "Боинг" рекомендовала следить за официальными заявлениями на своем сайте в ответ на запрос о техсостоянии Boeing 737 Max 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает ТАСС.В одном из них сообщалось, что техническая группа "Боинга" готова оказать помощь под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США.Кроме того, генеральный директор авиакомпании "Эфиопские авиалинии" Теволде Гебремариам на пресс-конференции в Аддис-Абебе добавил, что, когда самолет прибыл утром из Йоханнесбурга, никаких технических проблем у него не было.Посольство РФ готово оказать помощь родственникам погибших при крушении лайнера россиян, чтобы вернуть останки на родину, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров в эфире телеканала "Россия 24".Для родственников в Международном аэропорту имени Джомо Кениаты в столице Кении Найроби открыты два центра для оказания экстренной помощи.СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа "Боинга" такой модификации за пять месяцев. В октябре 2018 года у берегов Индонезии упал лайнер компании "Лайон Эйр".Авиакатастрофа в Эфиопии произошла утром в воскресенье. Погибли 157 человек, из них трое россиян.Российские дипломаты установили личности погибших россиян — это супружеская пара Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов. Всего на борту находились граждане 35 государств.