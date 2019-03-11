Тысячи человек не могут улететь из венесуэльской столицы. Международный аэропорт Каракаса остался без света. Рейсы отменены, пассажиры мучаются в терминалах от жары: кондиционеры не работают. Жители Венесуэлы негодуют и выходят на акции протеста.

Тысячи человек не могут улететь из венесуэльской столицы. Международный аэропорт Каракаса остался без света. Рейсы отменены, пассажиры мучаются в терминалах от жары: кондиционеры не работают. Жители Венесуэлы негодуют и выходят на акции протеста.На этой неделе почти вся страна осталась обесточенной. Накануне отключение электроэнергии произошло и в дипломатическом районе Каракаса, там находятся дипмиссии Японии, Бельгии, Испании, Бразилии и многих других государств, передает телеканал "Россия 24".Президент Николас Мадуро в ходе митинга в его поддержку заявил, что атаку на Венесуэлу устроили США. Поддержать Мадуро пришли более 20 тысяч его сторонников. По его словам, только у Вашингтона есть такие технологии, которые способны оставить без света всю страну."Против нашей страны использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США. Они вместе со своей марионеткой Гуайдо применили против нас высокотехнологичное оружие, но нас не напугать! Мы выясним во всех подробностях, кто и как это сделал. Ситуация сложная, но разбирательство уже идёт полным ходом", — заявил президент Венесуэлы.