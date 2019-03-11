Изучить запасники главного киноархива страны можно будет в любое время и не выходя из дома - специалисты Госфильмофонда сейчас работают над созданием большого цифрового хранилища. В него войдут не только сами киноленты, но и афиши, сценарии, фотографии со съемочных площадок.
Изучить запасники главного киноархива страны можно будет в любое время и не выходя из дома — специалисты Госфильмофонда сейчас работают над созданием большого цифрового хранилища. В него войдут не только сами киноленты, но и афиши, сценарии, фотографии со съемочных площадок — все, что обычно остается за кадром тоже станет доступно зрителю.
Увидеть такое за пределами архива Госфильмофонда практически невозможно: плакаты всех советских, а порой даже дореволюционных фильмов, здесь бережно хранят на протяжении долгих лет.
"В советское время было такое правило, что обязательно перед тем, как фильм выходил в прокат, должны были сдать фильмовую копию, материалы в архив," — рассказывает Ольга Деревянкина, заместитель генерального директора по научной работе Госфильмофонда России.
Плакаты и афиши — это лишь небольшая часть. На каждую ленту свое дело — толстые папки со сценариями, монтажными листами, прописанными диалогами. Отдельно сложены газетные заметки. Еще один важный конверт — фотографии.
Афиши в скором времени оцифруют, в электронный каталог внесут список всех документов из досье. То, что раньше могли увидеть только профессионалы, теперь будет доступно всем на сайте Госфильмофонда.
В современный формат переводят и пленочные фильмы. После сканирования, а в особых случаях, и реставрации, кинокартины хранятся на серверах. Но для объемов Госфильмофонда их уже недостаточно. В рамках национальной программы "Культура" здесь появится цифровое фильмохранилище. За оригиналами на пленке при этом будут продолжать бережно ухаживать.
В архивах Госфильмофонда около 60 тысяч кинокартин. Даже цифровые ленты стараются переносить на пленку, потому что она хранится гораздо дольше. Так, почти 100 лет здесь находится копия первого в мире фильма "Прибытие поезда" братьев Люмьер. Электронные носители облегчат доступ к старым картинам, а "банки" (так называют пленку в жестяном коробе) сохранят их на долгие десятилетия, даже если компьютерные серверы придут в негодность.