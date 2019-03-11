Изучить запасники главного киноархива страны можно будет в любое время и не выходя из дома - специалисты Госфильмофонда сейчас работают над созданием большого цифрового хранилища. В него войдут не только сами киноленты, но и афиши, сценарии, фотографии со съемочных площадок.

Изучить запасники главного киноархива страны можно будет в любое время и не выходя из дома — специалисты Госфильмофонда сейчас работают над созданием большого цифрового хранилища. В него войдут не только сами киноленты, но и афиши, сценарии, фотографии со съемочных площадок — все, что обычно остается за кадром тоже станет доступно зрителю.Увидеть такое за пределами архива Госфильмофонда практически невозможно: плакаты всех советских, а порой даже дореволюционных фильмов, здесь бережно хранят на протяжении долгих лет."В советское время было такое правило, что обязательно перед тем, как фильм выходил в прокат, должны были сдать фильмовую копию, материалы в архив," — рассказывает Ольга Деревянкина, заместитель генерального директора по научной работе Госфильмофонда России.Плакаты и афиши — это лишь небольшая часть. На каждую ленту свое дело — толстые папки со сценариями, монтажными листами, прописанными диалогами. Отдельно сложены газетные заметки. Еще один важный конверт — фотографии.Афиши в скором времени оцифруют, в электронный каталог внесут список всех документов из досье. То, что раньше могли увидеть только профессионалы, теперь будет доступно всем на сайте Госфильмофонда.В современный формат переводят и пленочные фильмы. После сканирования, а в особых случаях, и реставрации, кинокартины хранятся на серверах. Но для объемов Госфильмофонда их уже недостаточно. В рамках национальной программы "Культура" здесь появится цифровое фильмохранилище. За оригиналами на пленке при этом будут продолжать бережно ухаживать.В архивах Госфильмофонда около 60 тысяч кинокартин. Даже цифровые ленты стараются переносить на пленку, потому что она хранится гораздо дольше. Так, почти 100 лет здесь находится копия первого в мире фильма "Прибытие поезда" братьев Люмьер. Электронные носители облегчат доступ к старым картинам, а "банки" (так называют пленку в жестяном коробе) сохранят их на долгие десятилетия, даже если компьютерные серверы придут в негодность.