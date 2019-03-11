Еще одна игра состоялась в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Даллас Старз принимал на своей площадке Чикаго Блэк Хоукс. Соперники провели не слишком зрелищный матч, результатом которого стала победа черных ястребов с футбольным счетом 2:1.

Еще одна игра состоялась в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Даллас Старз" принимал на своей площадке "Чикаго Блэк Хоукс". Соперники провели не слишком зрелищный матч, результатом которого стала победа "черных ястребов" с футбольным счетом 2:1.При этом все три гола были забиты еще в первом периоде, а затем более 40 минут команды продержали зрителей на "голодном пайке". Счет открыл игрок "Чикаго" Кемпф, затем отличился российский форвард "звезд" Александр Радулов, но победная шайба на счету "ястреба" Дебринката.