Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. 67-летний специалист объяснил свое решение желанием проводить больше времени с семьей.

Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. 67-летний специалист объяснил свое решение желанием проводить больше времени с семьей."Я обещал своей жене закончить тренировать в 55 лет. Сейчас мне уже 67 лет, и я не собираюсь возобновлять карьеру. Моя жена счастлива быть вместе с ван Галом", — заявил голландский тренер. Луи ван Гал уже не тренирует никого три года, но о завершении карьеры он объявил только сейчас.Луи ван Гал известен по работе с голландскими "Аяксом" и "Алкмаром", испанской "Барселоной", немецкой "Баварией" и английским "Манчестер Юнайтед". Также ван Гал тренировал сборную Голландии на последнем для нее успешном крупном турнире – чемпионате мира 2014 года. Голландцы под его руководством заняли третье место.