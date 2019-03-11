Телеведущий Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором рассказал новые подробности о возможном покушении, передает канал Россия 24.

Телеведущий Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором рассказал новые подробности о возможном покушении, передает канал "Россия 24".Он отметил, что "тучи вокруг него продолжают сгущаться".Гордон рассказал, что ему на электронную почту пришло письмо, в котором его предупредили, что его хотят "физически устранить", и назвали конкретные фамилии, среди которых есть народный депутат Украины.В одном из последних интервью Гордон сказал, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру.После этого экс-депутат Рады Ирина Фарион назвала его "подлецом, который должен умереть в диких муках", а заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы он "сдох следом за Олесем Бузиной".Дмитрий Ильич Гордон (родился 21 октября 1967, Киев) - украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты "Бульвар Гордона", основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета.В ходе президентских выборов 2019 года поддерживал Игоря Смешко.