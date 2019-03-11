Цветы и поздравления получили автолюбительницы в нескольких районах области.

Уже традиционно, в преддверии 8 Марта, инспекторы ГИБДД Владимирской области поздравляют с наступающим праздником автолюбительниц. Акция «Цветы для автоледи» прошла в Судогодском, Муромском и Кольчугинском районах.В Судогодском районе в этом году к акции присоединились участники отряда ЮИД. Накануне праздника ребята красочные открытки с пожеланиями для прекрасных дам.Для многих женщин остановка по требованию сотрудника Госавтоинспекции стала приятной неожиданностью. Увидев в руках инспектора букет тюльпанов, а у юных инспекторов движения - красочную открытку с теплыми пожеланиями, женщины невольно улыбались и благодарили за оказанное внимание.Поздравления от полицейских в преддверии праздника получила и председатель совета ветеранов ОМВД России по Судогодскому району Наталья Липатова, которой вручили цветы и памятный презент.В Муроме в акции приняли участие более 70 автолюбительниц, каждая из которых получила цветы и поздравления. По словам девушек, неожиданная встреча стала для них приятным сюрпризом и создала хорошее настроение.В Кольчугинском районе неожиданная остановка инспекторами ГИБДД вызывала у представительниц прекрасного пола бурную реакцию. Дамы искренне удивлялись, а затем - радовались неожиданно полученным подаркам. К слову, большинство автоледи впервые приняли участие в акции и отметил, что такой формат общения с со стражами правопорядка, безусловно, приятен.