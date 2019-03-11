Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают – страшно сказать! – 70 летие. Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой. Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.

Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают – страшно сказать! – 70 летие. Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой. Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.Исполненный еще в 1983 году Валерием Яковлевичем "Полетна дельтаплане" стал его визитной карточкой, которую всегда ждут и любят.Поэтому юбилейный концерт он открыл именно этой композицией. А потом объяснилзрителям: "Я приглашаю вас в путешествие по песням, жанрам, годам,десятилетиям и даже столетиям. Потому что не все, кто пел в XX веке, дожили доXXI-го". Сам артист не только, к счастью, дожил, но и остается в отличнойвокальной и физической форме. И, глядя на него, трудно поверить, что на сцене онуже без малого полвека.Столько песен было спето за эти годы, и в юбилейнойпрограмме Леонтьев собрал знаковые, веховые, этапные – от "Маргариты"до арии Джордано из одноименной рок-оперы, которую в 1988 году специально длянего написала композитор Лора Квинт. Она села за рояль и в этом концерте.Его особенностью вообще стало приглашение композиторов и поэтов,которые написали Леонтьеву главные шлягеры – Игорь Николаев аккомпанировал"Пароходам", Игорь Крутой – "Сокровищам черного моря" и"Я позабыл твое лицо", Владимир Евзеров – "Ночномузвонку"...Валерий Леонтьев обещал зрителям много сюрпризов – и их былов избытке. Чего стоит эффектное появление из картины Лаймы Вайкуле, с которойюбиляр исполнил нестареющий "Вернисаж", или внезапное превращение ВалерияЛеонтьева в Филиппа Киркорова. Поп-король перепел хит "Там, в сентябре",а потом признался: "Мог ли я, простой ученик 413 московской школы,помыслить, что когда-то буду петь эту любимую в моей семье песню вместе с вамина такой сцене! Для меня это большая честь, поскольку считаю себя вашимучеником". В качестве алаверды Леонтьев перепел уже перепетую Киркоровым песню Ирины Билык "Снег", вложив в нее какие-то новые оттенки и добавив лиризма."Ну, если Филипп считает себя учеником, то я – вашимпоклонником", – тут же с огромным букетом пошел поздравлять НиколайБасков. "Неужели специально для меня купил?" – пошутил юбиляр.Вообще, цветов было так много, что, казалось, в Москвескупили все корзины, охапки и букеты. Леонтьев, конечно, своей феноменальныйработоспособность их достоин.И только близкие знают, чего стоят ему все эти танцы,прыжки, поддержки, драйв – уже и здоровье не то, и старая травма ноги все чаще дает знать,и вообще он в декабре в сердцах , что, мол, устал и "поразаканчивать со всей этой музыкой". Но, как пела Пугачева, "шут янеплохой, коль слез моих не видно никому".С Аллой Борисовной, кстати, он дружит много лет. В 1986 обапели возле взорвавшегося атомного реактора в Чернобыле. В 1994-м именно наподмосковной даче у Леонтьева Примадонна снимала свои "Рождественскиевстречи". Жаль, что записать дуэт им так и не удалось...Пугачеву зал встречал стоя. Народ дивился и ее худобе, и короткому, открывшему ноги, платью, и стильному молодежному образу. Она произвела фурор в зале. Леонтьев – насцене.В Кремле до этого сольный концерт он давал в 2015-м. Ноновая программа получилась более душевной – в ней нашлось место ипремьере написанной Любашей композиции "Как Дали", и новым аранжировкамстарых композиций. Постановку и хореографию некоторых песен он решил не менять. Но, слава богу, почти не использовал прежних, набивших у зрителей оскомину подводок и шуток, которые не менял годами.Сам Валерий Яковлевич – известный перфекционист! – после концерта признался, что у негоне было возможности полноценно отрепетировать программу, поскольку собрать всехзвездных друзей на сцене сложно. Поэтому к этому шоу он относится как кчерновику, наброску, но надеется, что зрители больших огрехов не заметили. Лукавит,конечно, в силу природной критичности к себе и скромности.Зрители же, кажется, готовы рукоплескать даже если он будетмолчать – на заминки с фонограммой, декорациями им плевать. В конце концов, выверенную версию концерта можно будет скоро увидеть в записи на Первом канале.Тут же важно ощущение сопричастности к большому Артисту, который и есть,кажется, лучшее олицетворение российской эстрады.