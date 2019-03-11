Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают – страшно сказать! – 70 летие. Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой. Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.
Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают – страшно сказать! – 70 летие. Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой. Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.
Исполненный еще в 1983 году Валерием Яковлевичем "Полет
на дельтаплане" стал его визитной карточкой, которую всегда ждут и любят.
Поэтому юбилейный концерт он открыл именно этой композицией. А потом объяснил
зрителям: "Я приглашаю вас в путешествие по песням, жанрам, годам,
десятилетиям и даже столетиям. Потому что не все, кто пел в XX веке, дожили до
XXI-го". Сам артист не только, к счастью, дожил, но и остается в отличной
вокальной и физической форме. И, глядя на него, трудно поверить, что на сцене он
уже без малого полвека.
Столько песен было спето за эти годы, и в юбилейной
программе Леонтьев собрал знаковые, веховые, этапные – от "Маргариты"
до арии Джордано из одноименной рок-оперы, которую в 1988 году специально для
него написала композитор Лора Квинт. Она села за рояль и в этом концерте.
Его особенностью вообще стало приглашение композиторов и поэтов,
которые написали Леонтьеву главные шлягеры – Игорь Николаев аккомпанировал
"Пароходам", Игорь Крутой – "Сокровищам черного моря" и
"Я позабыл твое лицо", Владимир Евзеров – "Ночному
звонку"...
Валерий Леонтьев обещал зрителям много сюрпризов – и их было
в избытке. Чего стоит эффектное появление из картины Лаймы Вайкуле, с которой
юбиляр исполнил нестареющий "Вернисаж", или внезапное превращение Валерия
Леонтьева в Филиппа Киркорова. Поп-король перепел хит "Там, в сентябре",
а потом признался: "Мог ли я, простой ученик 413 московской школы,
помыслить, что когда-то буду петь эту любимую в моей семье песню вместе с вами
на такой сцене! Для меня это большая честь, поскольку считаю себя вашим
учеником". В качестве алаверды Леонтьев перепел уже перепетую Киркоровым песню Ирины Билык "Снег", вложив в нее какие-то новые оттенки и добавив лиризма.
"Ну, если Филипп считает себя учеником, то я – вашим
поклонником", – тут же с огромным букетом пошел поздравлять Николай
Басков. "Неужели специально для меня купил?" – пошутил юбиляр.
Вообще, цветов было так много, что, казалось, в Москве
скупили все корзины, охапки и букеты. Леонтьев, конечно, своей феноменальный
работоспособность их достоин.
И только близкие знают, чего стоят ему все эти танцы,
прыжки, поддержки, драйв – уже и здоровье не то, и старая травма ноги все чаще дает знать,
и вообще он в декабре в сердцах , что, мол, устал и "пора
заканчивать со всей этой музыкой". Но, как пела Пугачева, "шут я
неплохой, коль слез моих не видно никому".
С Аллой Борисовной, кстати, он дружит много лет. В 1986 оба
пели возле взорвавшегося атомного реактора в Чернобыле. В 1994-м именно на
подмосковной даче у Леонтьева Примадонна снимала свои "Рождественские
встречи". Жаль, что записать дуэт им так и не удалось...
Пугачеву зал встречал стоя. Народ дивился и ее худобе, и короткому, открывшему ноги, платью, и стильному молодежному образу. Она произвела фурор в зале. Леонтьев – на
сцене.
В Кремле до этого сольный концерт он давал в 2015-м. Но
новая программа получилась более душевной – в ней нашлось место и
премьере написанной Любашей композиции "Как Дали", и новым аранжировкам
старых композиций. Постановку и хореографию некоторых песен он решил не менять. Но, слава богу, почти не использовал прежних, набивших у зрителей оскомину подводок и шуток, которые не менял годами.
Сам Валерий Яковлевич – известный перфекционист! – после концерта признался, что у него
не было возможности полноценно отрепетировать программу, поскольку собрать всех
звездных друзей на сцене сложно. Поэтому к этому шоу он относится как к
черновику, наброску, но надеется, что зрители больших огрехов не заметили. Лукавит,
конечно, в силу природной критичности к себе и скромности.
Зрители же, кажется, готовы рукоплескать даже если он будет
молчать – на заминки с фонограммой, декорациями им плевать. В конце концов, выверенную версию концерта можно будет скоро увидеть в записи на Первом канале.
Тут же важно ощущение сопричастности к большому Артисту, который и есть,
кажется, лучшее олицетворение российской эстрады.