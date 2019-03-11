Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что парламент в понедельник рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за отключения электроэнергии. В большинстве штатов Венесуэлы нет света уже четвертый день.

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что парламент в понедельник рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за отключения электроэнергии. В большинстве штатов Венесуэлы нет света уже четвертый день.Коллапс начался с аварии на ГЭС "Эль-Гури" 7 марта. Национальная корпорация по электроэнергии назвала аварию диверсией и эпизодом энергетической войны.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что власти прилагают все усилия, чтобы восстановить энергоснабжение, несмотря на кибератаки, и дал поручение снабжать венесуэльцев продуктовыми наборами и водой.21 января в Венесуэле начались протесты против Мадуро. В ходе беспорядков Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США поддержали Гуайдо, Россия – Мадуро, передает РИА Новости.