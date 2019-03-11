После мощнейших ураганов в штатах Арканзас и Техас более 20 тысяч американцев остались без электричества.

После мощнейших ураганов в штатах Арканзас и Техас более 20 тысяч американцев остались без электричества.Национальная метеорологическая служба США сообщила, что два торнадо затронули штат Арканзас. Информация о пострадавших пока не поступала. Известно, что разрушены линии электропередач и постройки, передает РИА Новости.Сильный шторм обрушился на штат Луизиана. Повреждены несколько построек.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации. Это решение позволит оказать штату помощь из федерального бюджета.